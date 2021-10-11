Бывший игрок сборной поделился ожиданиями от предстоящего матча России со Словенией

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы России в матче со Словенией в отборочном туре ЧМ-2022 для сайта «Всепроспорт». Он отметил, что матч будет трудным.

По мнению Мостового, российским болельщикам не стоит рассчитывать на больший успех, чем ничья. «От игры в Мариборе я жду добытых очков от российской сборной, но с таким отношением рассчитываю только на ничью, что можно будет считать положительным итогом. Моя ставка — ничья», — сказал Мостовой. Матч состоится в Словении на стадионе Марибор, сообщило РИА ФАН.