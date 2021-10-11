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    11 октября 2021, 17:39

    Бывший игрок сборной поделился ожиданиями от предстоящего матча России со Словенией

    Мостовой оценил шансы национальной команды в матче со Словенией в квалификации ЧМ-2022

    Полина Гребенщикова

    Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы России в матче со Словенией в отборочном туре ЧМ-2022 для сайта «Всепроспорт». Он отметил, что матч будет трудным.

    По мнению Мостового, российским болельщикам не стоит рассчитывать на больший успех, чем ничья.

    «От игры в Мариборе я жду добытых очков от российской сборной, но с таким отношением рассчитываю только на ничью, что можно будет считать положительным итогом. Моя ставка — ничья», — сказал Мостовой.

    Матч состоится в Словении на стадионе Марибор, сообщило РИА ФАН.