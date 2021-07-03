Бывший игрок сборной по мини-футболу Георгий Сомхишвили разбился в Москве

В Москве разбился насмерть бывший игрок сборной России по мини-футболу Георгий Сомхишвили. 35-летний спортсмен выпал с балкона 15-го этажа. Его тело нашли на козырьке подъезда, сообщил РЕН ТВ.

По данным канала, Сомхишвили находился на балконе и смотрел в телефон. В какой-то момент он решил перелезть на общий балкон, но не вышло.

Все произошло на улице Михайловской. В каком состоянии был футболист перед смертью, не уточняется.

Георгий Сомхишвили был защитником мини-футбольного клуба КПРФ. Профессиональную карьеру он начал в 2002 году в составе ЦСКА. Выступал за «армейцев» на протяжении восьми лет.

В 2010 году перешел в клуб «Газпром-Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе, затем играл в подмосковных «Мытищах». В сборной России провел два матча в 2007 году.

Ранее стало известно о том, что Российский футбольный союз проверит полузащитника «Алании» Владимира Хубулова. Он обматерил минимум двух теннисистов после их проигрышей. Предположительно, 20-летний игрок досадовал из-за потерянных денег на тотализаторе. РФС проверит, ставил ли Хубулов и на исход футбольных матчей.