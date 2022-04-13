Бывший игрок сборной Югославии усомнился, что РФ будет долго находиться под санкциями

Экс-бомбардир сборных Сербии и Югославии Саво Милошевич прокомментировал санкции, под которые попали российские спортсмены. Футболиста процитировала «Газета.ru».

«Прежде всего, я не думаю, что ситуация с Россией будет развиваться, как у нас. Мы были вне мирового спорта три-четыре года. Югославия была маленькой страной, Сербия — еще меньше. Россия же — намного более мощное государство, и я считаю, что эти санкции лишь временные», — выразил уверенность Милошевич.

По его словам, Россия очень сильна экономически. Это касается и многих других сфер, в том числе и спорта. Футболист выразил надежду, что в скором времени будут приняты положительные решения в отношении российских спортсменов. По его мнению, идея продолжать соревнования без представителей РФ выглядит совершенно неубедительной.