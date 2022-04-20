Бывший игрок сборной Бразилии Пеле попал в больницу

Бывший нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле госпитализирован в Сан-Паулу. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ESPN.

По данным издания, жизнь спортсмена вне опасности.

Ранее футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына. Они с супругой Джорджиной Родригес ожидали двойню. Пара готовилась к появлению мальчика и девочки. Мальчик во время родов не выжил. Нападающий написал об этом в соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской).