Бывший игрок московского «Динамо» Юдин умер

Бывший хоккеист московского «Динамо» Александр Юдин умер. Мужчине было 52 года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу клуба в Instagram.

В составе команды смотрен выступал в периоды с 1988 до 1994, с 1996 до 1998, а также с 2001 до 2002 год. Он получил титул мастера спорта международного класса, чемпиона мира среди молодежи, двукратного чемпиона СССР, чемпиона СНГ, абсолютным чемпионом России, обладателем кубка МХЛ.

«Александр Юдин — один из ярчайших игроков конца 80-х и 90-х годов. Александр Валерьевич на протяжении 10 лет защищал динамовские цвета. Скорбим», — сказано в сообщении.