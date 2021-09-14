Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» сравнил Роналду и Месси

Бывший игрок английского клуба «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил Криштиану Роналду, который только что перешел в «Манчестер Юнайтед», с Лионелем Месси. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Sky Sports.

По мнению Невилла, сравнивать игроков такой величины трудно, но Роналду все же выигрывает у Месси.

«Роналду забил на 30-40% больше нерабочей ногой и реализовал больше пенальти. Я считаю, что Роналду — более совершенный футболист с точки зрения самой значимой части этой игры», — сказал Невилл.

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет. Он выступал за клуб с 2003 по 2009 год, в его составе стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.