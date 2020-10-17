Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» перешел в «Динамо»

Уругвайский защитник датского «Копенгагена» Гильермо Варела перешел на правах аренды в столичное «Динамо». Ранее 27-летний футболист защищал цвета клуба «Манчестер Юнайтед».

«Мы приветствуем Гильермо Варелу в „Динамо“ и желаем ему успехов в составе бело-голубых!» — говорится в сообщении московского клуба.

Варела — воспитанник уругвайского футбола. Он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2013 по 2017 год. Он два раза уходил в аренду: в «Айнтрахт» и во вторую команду «Реала». После этого он вернулся в родной «Пеньяроль», где начинал свою карьеру. В конце 2018 года Варела подписал контракт с «Копенгагеном».

Защитник выходил на поле в составе молодежной и основной национальной сборной.