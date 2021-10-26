Бывший игрок «Локомотива» поделился впечатлениями от игры с «Сочи»

Евгений Дрожжин, бывший футболист московского «Локомотива», рассказал «Газете.ru» о своих впечатлениях от игры с «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России. «Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 2:1.

«В принципе, главное, что увидел в матче с „Сочи“ — ребята понимали требования тренерского штаба, следовали намеченному плану и бились до конца. Коллектив есть — это очень важно, поверьте. В борьбе почти не проигрывали. В защите действовали весьма четко», — сказал Дрожжин.

Похвалил он и отдельных футболистов — Марадишвили и Тикнизяна. Однако команде все еще есть к чему стремиться и расслабляться не стоит.

«А вот физически команде, кажется, есть куда прибавлять, чтобы в концовке тоже полностью контролировать игру. Явно нужны зимние сборы, чтобы заложить физическую форму, видимо, летом не совсем качественно в этом плане поработали», — поделился мнением футболист.