Бывший игрок КХЛ умер от ковида в 45 лет

Хоккеист Евгений Пупков умер на 46-м году жизни от последствий заражения коронавирусом. Он играл в КХЛ и выступал за сборную Казахстана на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Алматы» в Instagram.

«Печальная новость. В нашей хоккейной семье горе. На 46-м году ушел из жизни Пупков Евгений Борисович. На сезон-2021/2022 был приглашен на должность старшего тренера ХК „Алматы“», — говорится в сообщении команды.

Пупков играл в Суперлиге и КХЛ за новокузнецкий «Металлург», СКА, «Амур» и «Химик». Защитник также выходил на олимпийский лед Турина в 2006 году в составе сборной Казахстана. В чемпионате России он отыграл 469 матчей.