03 февраля 2023, 23:31
Бывший игрок «Динамо» Булыкин оценил введение системы определения офсайдных линий
Бывший игрок «Динамо» Булыкин поддержал работу системы определения офсайдных линий
Виртуальная система определения офсайдных линий крайне благоприятно повлияет на развитие футбола. Таким мнением поделился бывший игрок сборной России, московского «Динамо» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин, сообщило ИА НСН.
По словам спортсмена, благодаря повсеместному использованию системы можно будет избежать коррупции в футболе, а также исключить ошибки судей. Кроме того, теперь на вынесение решений по спорным вопросам потребуется значительно меньше времени.
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«Нужно стремиться дальше и догонять другие виды спорта, где все на автомате определяет компьютер. Это делает футбол более справедливым, устраняет коррупционную составляющую и убирает грубые ошибки», — пояснил эксперт.
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Футбол
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