Спорт 03 февраля 2023, 23:31 Бывший игрок «Динамо» Булыкин оценил введение системы определения офсайдных линий Бывший игрок «Динамо» Булыкин поддержал работу системы определения офсайдных линий

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Виртуальная система определения офсайдных линий крайне благоприятно повлияет на развитие футбола. Таким мнением поделился бывший игрок сборной России, московского «Динамо» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин, сообщило ИА НСН.

По словам спортсмена, благодаря повсеместному использованию системы можно будет избежать коррупции в футболе, а также исключить ошибки судей. Кроме того, теперь на вынесение решений по спорным вопросам потребуется значительно меньше времени.

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«Нужно стремиться дальше и догонять другие виды спорта, где все на автомате определяет компьютер. Это делает футбол более справедливым, устраняет коррупционную составляющую и убирает грубые ошибки», — пояснил эксперт.

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