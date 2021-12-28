Бывший игрок «Анжи» задолжал налоговой около одного млн евро

Экс-форвард «Анжи» Самюэль Это’о задолжал порядка одного миллиона евро налоговой службе Испании. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, кроме Это’о среди должников оказались защитник «Барселоны» Дани Алвес и наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Отмечается, что Это’о является лучшим нападающим в истории камерунской сборной. За свою карьеру футболист играл в таких клубах, как «Реал», «Челси», «Интер» и «Барселона».