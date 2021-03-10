В среду стало известно о смерти бывшего хоккеиста «Спартака» и тренера Игоря Хацея. По предварительным данным, он скончался в Москве во время любительской тренировки. Об этом сообщила газета «Спорт-экспресс».

По данным издания, во время тренировки любителей в ледовом дворце на улице Талалихина 48-летний Хацей потерял сознание и больше в себя не приходил. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Родственники событие еще не прокомментировали. Официального подтверждения смерти спортсмены не поступало. У хоккеиста был брат Евгений Хацей — известный хоккеист и менеджер.

Много лет Игорь Хацей играл на профессиональном уровне. За свою карьеру он успел выступить за «Трактор», «Авангард», «Мечел», «Спартак» и «Амур». В 1996 году вместе с омской командой хоккеист взял бронзу чемпионата. Последние годы спортсмен работал детским тренером.

В конце января СМИ сообщили о смерти экс-хоккеиста Станислава Агафонова. Его нашли мертвым в квартире в Санкт-Петербурге без признаков насилия. Рядом с телом хоккеиста было обнаружено вещество белого цвета.