16 февраля 2023, 14:06
Бывший хоккеист сборной Чехии Гейдук выразил сочувствие российским спортсменам в связи с их отстранением от турниров
Бывший чешский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Милан Гейдук отреагировал на запрет российским спортсменам участвовать в международных турнирах. Об этом сообщил сайт Denik.cz.
Гейдук назвал тревожной ситуацию с отстранением спортсменов и отметил, что российские хоккеисты в таких запретах ни при чем. По его мнению, в России спорт очень тесно связан с политической обстановкой.
Реклама
Как сообщил сайт «Политика сегодня», российскую сборную по хоккею отстранили от участия в турнирах под эгидой IIHF.
Реклама
Хоккей
Отстранение России от соревнований
Реклама
Реклама