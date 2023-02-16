Спорт 16 февраля 2023, 14:06 Бывший хоккеист сборной Чехии Гейдук выразил сочувствие российским спортсменам в связи с их отстранением от турниров

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Бывший чешский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Милан Гейдук отреагировал на запрет российским спортсменам участвовать в международных турнирах. Об этом сообщил сайт Denik.cz.

Гейдук назвал тревожной ситуацию с отстранением спортсменов и отметил, что российские хоккеисты в таких запретах ни при чем. По его мнению, в России спорт очень тесно связан с политической обстановкой.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», российскую сборную по хоккею отстранили от участия в турнирах под эгидой IIHF.

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