24 января 2023, 23:27
Бывший хавбек «Химок» Глушаков прибыл на сборы в Турцию в составе «Пари НН»
Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков присоединился к составу «Пари НН». Сейчас он отправился на спортивные сборы в Турцию. Об этом сообщило РИА «Новости».
Поступившие сведения подтвердил генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов. На данный момент футболист подписал просмотровый контракт с клубом из Нижнего Новгорода, написало РИА ФАН.
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«Утром состоялась тренировка в тренажерном зале, вечернее занятие пройдет на футбольном поле. К „Пари НН“ присоединился опытнейший полузащитник Денис Глушаков», — отметил Измайлов.
Футбол
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