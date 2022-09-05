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05 сентября 2022, 22:01

Бывший голкипер Анзор Кавазашвили не увидел лидера в «Спартаке»

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Московский «Спартак» пока не готов конкурировать с петербургским «Зенитом». Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявил бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили.

По его словам, на сегодняшний момент в команде нельзя довериться ни одному игроку.

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«Мы не можем найти дирижера команды, лидера, который может во время матча перестроить ход игры, изменить ситуацию, подсказать футболистам, что делать. И это говорит о том, что в „Спартаке“ на сегодняшний день нельзя довериться ни одному футболисту», — процитировало РИА ФАН слова бывшего голкипера.

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Ранее сообщалось, что «Спартак» потерпел поражение в матче с «Зенитом». На данный момент он занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Спартак

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