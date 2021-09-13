Бывший главный тренер «Зенита» оценил шансы команды в матче против «Челси»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал грядущий матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов. В нем «Зенит» выступит против «Челси». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Встреча «Челси» и «Зенита» состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 сентября. Тренер отметил, что «Зенит» вряд ли сможет достойно выступить против лондонского клуба.

«У „Зенита“ нет никаких шансов против „Челси“. Это одна из самых лучших команд в мире, петербуржцев ждет крайне тяжелый матч. Даже нет смысла играть от обороны, все равно „Челси“ выиграет. На всех позициях у них очень сильные футболисты», — отметил он.