Спорт 11 января 2023, 19:05 Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин усомнился, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

Читать 360tv в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пока не стал делать пронозов о том, кто победит в РПЛ (Российской премьер-лиге) в текущем году. Об этом сообщило RT.

По словам специалиста, и «Спартак», и «Зенит» имеют довольно сильную мотивацию. Поэтому предсказывать чемпионство сине-бело-голубым преждевременно.

Реклама

«Я думаю, предстоит достаточно серьезная конкуренция. И сейчас предсказывать, что „Зенит“ станет чемпионом, я бы не стал. У „Спартака“ большая мотивация, сейчас многое будет зависеть от того, как команды проведут подготовку к следующему раунду эти два месяца», — сказал Юрий Семин.

Реклама

Пока места в турнирной таблице распределились следующим образом: «Зенит», «Спартак» и «Ростов».