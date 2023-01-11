11 января 2023, 19:05
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин усомнился, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пока не стал делать пронозов о том, кто победит в РПЛ (Российской премьер-лиге) в текущем году. Об этом сообщило RT.
По словам специалиста, и «Спартак», и «Зенит» имеют довольно сильную мотивацию. Поэтому предсказывать чемпионство сине-бело-голубым преждевременно.
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«Я думаю, предстоит достаточно серьезная конкуренция. И сейчас предсказывать, что „Зенит“ станет чемпионом, я бы не стал. У „Спартака“ большая мотивация, сейчас многое будет зависеть от того, как команды проведут подготовку к следующему раунду эти два месяца», — сказал Юрий Семин.
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Пока места в турнирной таблице распределились следующим образом: «Зенит», «Спартак» и «Ростов».
Футбол
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