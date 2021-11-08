Бывший глава РПЛ стал советником президента УЕФА

Сергей Прядкин, бывший президент Российской премьер-лиги, сообщил, что занял должность в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в качестве советника главы федерации Александера Чеферина. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Назначен с 5 ноября советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг. Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех», — заявил Прядкин.

Прядкин является членом совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг с 2007 года, а также занимает должность первого вице-председателя комитета по соревнованиям для сборных УЕФА, добавило РИА ФАН.