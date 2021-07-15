Бывший глава «Локомотива» заявил, что у «Зенита» есть преимущество

Бывший руководитель «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что «Зенит» имеет преимущество перед другими клубами. Об этом сообщил «РБК-Спорт».

По данным «Газеты.ru», в связи с этим Наумов выступил за налог на роскошь для более успешных клубов.

«Надо уравнивать клубы в финансовом положении. Нельзя устроить гонку между „Мерседесом“ и „Жигулями“ и ждать, что будет равная борьба», — заявил он.

Эксперт отметил, что считает необходимым налог на дорогие покупки клубов, и привел в пример переход в «Зенит» Малкома, который стоил 40 миллионов евро.