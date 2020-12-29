Бывший гендиректор «Спартака» Цорн указал на недостатки футбола в наше время
Экс — генеральный директор московского клуба «Спартак» Томас Цорн рассказал о недостатках современного футбола, информирует Lawyers Magazine.
Он отметил, что нынешние тенденции мирового футбола диктуют руководителям требовать быстрого результата. При этом редко приходится следовать планам развития с долгосрочной перспективой, сообщила «Газета.ru».
По мнению Цорна, такой подход не всегда приносит пользу футбольным командам.