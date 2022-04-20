Бывший гендиректор «Спартака» Шавло высказался о предстоящей игре с ЦСКА

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло в разговоре с «Газетой.ru» высказался о предстоящей игре четвертьфинала Бетсити Кубка России против ЦСКА. По его словам, матч будет «интересным».

«Интересная игра будет, как обычно. Дерби, тем более Кубок для „Спартака“ — шанс завоевать трофей в сезоне. Думаю, все силы приложат, чтобы выиграть. Армейцы сейчас немного подсдали, но Кубок — это отдельная игра, она одна. Здесь выиграть всегда сложно и нет фаворитов», — сказал Шавло.

Он добавил, что в «Спартаке» сейчас хороший состав, но футболистам нужно использовать все шансы и выложиться на полную мощность.