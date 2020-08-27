Бывший футбольный арбитр рассказал о качестве судейства в РФ

Напомним, Федотов ведет свой блог на YouTube. Там он разбирает работу судей после каждого матча. Тема является актуальной, так как в последнее время участились скандалы.

«Владислав Безбородов сейчас судит очень прилично. Также в последнее время радует Сергей Карасев. Очень перспективный Сергей Иванов. У него даже есть задатки быть первым в Европе вместо Карасева. Также в Европе смотрят на Владимира Москалева, который от меня также получил хорошие оценки. Не просто так ему дали отсудить финал Кубка России», — поделился экс-арбитр.

Станислава Васильева он считает «никаким», Евгений Турбин ему вообще не нравится как судья, а Михаил Вилков является пролоббированным, считает Федотов.