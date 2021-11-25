Бывший игрок «Зенита» Угаров высказался о матче клуба с «Мальме»

Матч между «Зенитом» и «Мальме» в рамках Лиги Европы завершился со счетом 1:1, что сильно разочаровало фанатов. Ранее «Зенит» смог обыграть шведскую команду со счетом 4:0. Бывший полузащитник «Зенита», обладатель Кубка России (1999) и бронзовый призер чемпионата России (2001) Денис Угаров прокомментировал такой исход матча, передал «Петербургский дневник».

«К сожалению, наша команда опять ничего не показала в Лиге чемпионов. „Зенит“ только в чемпионате России в матчах против соперников уровня „Нижнего Новгорода“ играет уверенно. В еврокубках мы не видим ни тактической системы, ни физической подготовки, ни индивидуального мастерства», — отметил спортсмен.

Футболист подчеркнул, что команда противника в данном матче показала более хорошую организацию. Он также подчеркнул, что «Зениту» не стоило выпрашивать пенальти, так как особых оснований для него не было.