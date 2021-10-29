Бывший футболист «Зенита» может стать членом иностранного клуба

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может стать членом клуба «Ювентус». При этом трансфер станет бесплатным. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на журналиста Николо Скира.

На данный момент футболист выступает за «Боруссию». Контракт с клубом подойдет к концу в июне. При этом «Ювентусу» игрока предложили подписать в качестве свободного агента. Однако к соглашению стороны прийти пока не успели.

На данный момент футболисту 32 года. В качестве игрока «Зенита» он выступал с 2012 по 2016 год.