Бывший футболист «Спартака» Сакала раскритиковал клуб

Бывший бомбардир «Спартака-2» Фэшн Сакала рассказал порталу Sport24, что несправедливо не получил шанса показать себя в основном составе московского клуба.

По словам футболиста, никто не вернет ему тех двух лет, которые он провел в «Спартаке-2». Он подчеркнул, что был в команде лучшим нападающим, однако так и не вышел в основном составе.

«Считаю, заслужил тогда хоть минимальную возможность. Ни одной не было. Невероятно! Причем я думал, что принесу клубу еще больше пользы на уровне выше — спрогрессирую, стану сильнее — и в конечном счете клуб выгодно меня продаст», — цитирует игрока «Политика Сегодня».