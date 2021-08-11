Бывший футболист «Спартака» раскритиковал игру команды в матче с «Бенфикой»

Денис Бояринцев, бывший полузащитник «Спартака», в разговоре с «Газетой.ru» подверг критике игру команды в в третьем квалификационном раунде против «Бенфики». Он сказал, что красно-белые забыли об атаке.

«Впечатления самые удручающие. Наверное, в этом матче мы увидели, как хотел „Спартак“ сыграть, чтобы не пропустить. Но как отыграть отставание в два гола, команда болельщикам не показала — за счет чего „Спартак“ хотел забить. Большие силы были брошены на то, чтобы благополучно сыграть в обороне, но совершенно никаких предпосылок для конструктивных атакующих действий не было», — считает Бояринцев.

Он добавил, что команда, скорее всего, расслабилась после удачных сборов, проведенных в межсезонье.

«А первые осечки в какой-то момент дали обратный эффект. Стало сложнее, начал довлеть результат. Первый матч в Казани проиграли, и сразу поменялось настроение — а это, естественно, влияет на атмосферу в команде», — сказал футболист.