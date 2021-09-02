Бывший футболист сборной России прокомментировал итоги матча с хорватами

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился с NEWS.ru впечатлениями от прошедшего матча России с Хорватией. Он выразил надежду, что в следующих матчах на поле выйдет Федор Смолов.

Матч России с Хорватией закончился ничьей.

«В целом результат неплохой, но все будет зависеть от следующих игр. То, что сыграли 0:0 с такой грозной командой Хорватии, уже неплохо», — сказал Булыкин.

Он добавил, что надеется на то, что нападающий Федор Смолов, которого на эту игру тренер Валерий Карпин оставил в запасе, выйдет на поле в следующих матчах.

«С другими соперниками мы будем играть первым номером, нам необходимо будет забивать голы. Поэтому нападающие точно будут на поле. В большей степени надеюсь, что это будет Смолов», — подытожил футболист.