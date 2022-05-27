Бывший футболист «Реала» Гути раскритиковал спортсмена Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе продлил свой контракт с «Пари Сен-Жермен». В связи с этим бывший футболист мадридского «Реала» Гути прокомментировал его спортивные навыки. Об этом сообщил RT со ссылкой на Daily Post.

Гути сильно раскритиковал своего коллегу как футболиста. По его словам, он далек от звания лучшего игрока в мире.

«Он настолько знаменит, что кажется, будто он лучший игрок в мире, но это не так. Мбаппе — футболист с наибольшим количеством выданных авансов, хотя не выиграл ничего», — заявил спортсмен.