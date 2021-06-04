Бывший футболист «Пармы» умер во время матча в память о его брате

Бывший полузащитник итальянской футбольный команды Джузеппе Перино умер в возрасте 29 лет. Трагедия произошла 1 июня во время памятного матча в честь его брата Рокко.

Его брат умер от сердечного приступа в 24 года в 2018 году. Как и у брата, у Джузеппе на поле случился инфаркт, сообщил The Sun.

Футболист потерял сознание на поле, прибывшие медики не смогли его спасти. Игрок потерял сознание на поле, и медикам не удалось вернуть его к жизни.

Футбольный клуб «Парма» выразил соболезнования близким, а также отказался от празднования Дня республики

Перрино был в списках клуба Серии А «Парма» в юности и представлял свою страну в команде Lega Pro до 21 года и команде U21 C.

Ранее в Испании незадолго до матча скончался 19-летний футбольный арбитр Фернандо Алькарас Берналь. Смерть наступила на предматчевой разминке.

В середине мая в Москве в полуфинальном матче между любительскими командами «Метеор» и «Профит-Баскет-3» умер 26-летний баскетболист Иван Паршаков. Спортсмену стало плохо за 29 секунд до завершения игры.