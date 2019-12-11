Бывший футболист оценил проигрыш «Зенита» в матче с «Бенфикой»

Игра между португальским и российским клубом завершилась со счетом 3:0. Победу одержали иностранцы.

Стрепетов подчеркнул, что абсолютно разочарован, как и болельщики, и руководители клуба.

«Мы оказались не готовы бороться за выход в Лигу чемпионов. Мы в очередной раз провалили начало второго тайма. Я считаю, это худший второй тайм „Зенита“ за последнее время. Неузнаваемая команда, я считаю, это провал. Мы проиграли крупно, проиграли по делу», — пояснил экс-футболист.

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По мнению аналитика, команда и тренерский штаб не справились с задачей. Он также уточнил, что поражение нанесло «довольно тяжелый удар по имиджу клуба и всего российского футбола».

«Кроме того, очки были потеряны в матче с представителем Португалии, прямым конкурентом в борьбе за место в таблице УЕФА», — добавил Стрепетов.

Тренер убежден, что недавняя игра раскрыла неготовность «Зенита» к Лиге чемпионов.

«Нашим футболистам очень много нужно над собой работать, ведь у нас впереди чемпионат Европы, и многие игроки претендуют на попадание туда. Но я считаю, что наша команда заслуживает играть в Лиге чемпионов, и над этим нужно серьезно работать», — резюмировал Стрепетов.

Ранее в Лиссабоне «Зенит» проиграл «Бенфике» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0. Клуб из Петербурга занял последнее место в группе и завершил выступление на еровкубках.