  • Бывший футболист оценил проигрыш «Зенита» в матче с «Бенфикой»

    11 декабря 2019, 14:28

    Ольга Ситникова

    Советский футболист, бывший игрок «Зенита», тренер и аналитик Алексей Стрепетов прокомментировал недавнее поражение питерского клуба в матче «Бенфикой». Команда из Северной столицы вылетела из Лиги чемпионов. Об этом сообщили «Невские новости».

    Игра между португальским и российским клубом завершилась со счетом 3:0. Победу одержали иностранцы.

    Стрепетов подчеркнул, что абсолютно разочарован, как и болельщики, и руководители клуба.

    «Мы оказались не готовы бороться за выход в Лигу чемпионов. Мы в очередной раз провалили начало второго тайма. Я считаю, это худший второй тайм „Зенита“ за последнее время. Неузнаваемая команда, я считаю, это провал. Мы проиграли крупно, проиграли по делу», — пояснил экс-футболист.

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    По мнению аналитика, команда и тренерский штаб не справились с задачей. Он также уточнил, что поражение нанесло «довольно тяжелый удар по имиджу клуба и всего российского футбола».

    «Кроме того, очки были потеряны в матче с представителем Португалии, прямым конкурентом в борьбе за место в таблице УЕФА», — добавил Стрепетов.

    Тренер убежден, что недавняя игра раскрыла неготовность «Зенита» к Лиге чемпионов.

    «Нашим футболистам очень много нужно над собой работать, ведь у нас впереди чемпионат Европы, и многие игроки претендуют на попадание туда. Но я считаю, что наша команда заслуживает играть в Лиге чемпионов, и над этим нужно серьезно работать», — резюмировал Стрепетов.

    Ранее в Лиссабоне «Зенит» проиграл «Бенфике» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0. Клуб из Петербурга занял последнее место в группе и завершил выступление на еровкубках.