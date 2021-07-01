Бывший футболист назвал лучшие команды в парах четвертьфинала Евро-2020

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал четвертьфинал Евро-2020. Спортсмен назвал команды, которые, по его мнению, являются лучшими в парах. Об этом сообщила «Газета.ru».

По мнению Канчельскиса, в противостоянии Бельгии и Италии лучшими являются бельгийцы. Он считает, что у данной команды хороший контроль мяча, а в их составе играют креативные спортсмены.

«В паре Швейцария — Испания фавориты, конечно, испанцы, они сильно прибавляют по ходу турнира и очень хорошо выглядят. Но это же плей-офф, одна игра — и кто-то вылетает. Проиграли голландцы, французы. Думаю, что после матча с Хорватией испанцы немного призадумаются и будут играть осторожнее», — заявил бывший футболист.

По мнению специалиста, игра Дании и Чехии будет зрелищной. В качестве фаворитов Канчельскис отметил датчан.