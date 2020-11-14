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    14 ноября 2020, 18:39

    Бывший футболист назвал главную ошибку шантажиста Дзюбы

    Алена Макаренко

    Шантажист нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы совершил ошибку, когда потребовал пять миллионов за то, чтобы не сливать интимное видео спортсмена. Ее назвал бывший футболист сборной России Владимир Быстров, сообщил телеканал «Матч ТВ».
    Бывший футболист назвал главную ошибку шантажиста Дзюбы

    По мнению игрока, у Дзюбы вымогали чересчур много денег.

    «Если и впрямь просили, то много слишком просили, нужно было поменьше просить», — заявил он.

    А вот нападающему «Зенита» не стоило хранить такое видео на телефоне и «посылать его куда не надо», отметила «Газета.Ru».

    Дзюба обратился в ФСБ с сообщением о вымогательстве у него пяти миллионов долларов, писали СМИ. Футболист должен был заплатить столько злоумышленнику, чтобы тот не выложил в интернете его интимное видео. По данным СМИ, футболист знаком с шантажистом. На встрече с ним спортсмен записал разговор с вымогательством денег. Дзюба отказался платить.

    Неизвестные слили интим-видео Дзюбы. Футболиста поддержали многие знаменитости. В ответ спортсмен поблагодарил всех, кто не отвернулся от него в трудную минуту. В то же время после обнародования ролика пошла и волна негатива, фанаты вспомнили старые обиды на Дзюбу. Помимо этого, спортсмен остался без игр в ноябре в составе сборной России.