Бывший футболист назвал главную ошибку шантажиста Дзюбы

По мнению игрока, у Дзюбы вымогали чересчур много денег.

«Если и впрямь просили, то много слишком просили, нужно было поменьше просить», — заявил он.

А вот нападающему «Зенита» не стоило хранить такое видео на телефоне и «посылать его куда не надо», отметила «Газета.Ru».

Дзюба обратился в ФСБ с сообщением о вымогательстве у него пяти миллионов долларов, писали СМИ. Футболист должен был заплатить столько злоумышленнику, чтобы тот не выложил в интернете его интимное видео. По данным СМИ, футболист знаком с шантажистом. На встрече с ним спортсмен записал разговор с вымогательством денег. Дзюба отказался платить.

Неизвестные слили интим-видео Дзюбы. Футболиста поддержали многие знаменитости. В ответ спортсмен поблагодарил всех, кто не отвернулся от него в трудную минуту. В то же время после обнародования ролика пошла и волна негатива, фанаты вспомнили старые обиды на Дзюбу. Помимо этого, спортсмен остался без игр в ноябре в составе сборной России.