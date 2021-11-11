Бывший футболист Мостовой оценил шансы России против Кипра
Александр Мостовой уверен, что сборная России победит сборную Кипра
Футболист Александр Мостовой прокомментировал шансы сборной России против Кипра в предстоящем матче. Об этом сообщила НСН.
Он уверен, что наши спортсмены без проблем победят. Матч состоится 11 ноября в 20:00 по Московскому времени.
«У Кипра нет мотивации. Что они могут преподнести? Если вначале не забьем, может какое-то время продержатся», — рассказал Мостовой.
После этого матча Россия встретится с Хорватией 14 ноября.