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    11 ноября 2021, 16:40

    Бывший футболист Мостовой оценил шансы России против Кипра

    Александр Мостовой уверен, что сборная России победит сборную Кипра

    Дарья Морозова

    Футболист Александр Мостовой прокомментировал шансы сборной России против Кипра в предстоящем матче. Об этом сообщила НСН.

    Он уверен, что наши спортсмены без проблем победят. Матч состоится 11 ноября в 20:00 по Московскому времени.

    «У Кипра нет мотивации. Что они могут преподнести? Если вначале не забьем, может какое-то время продержатся», — рассказал Мостовой.

    После этого матча Россия встретится с Хорватией 14 ноября.