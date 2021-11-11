Бывший футболист Мостовой оценил шансы России против Кипра

Футболист Александр Мостовой прокомментировал шансы сборной России против Кипра в предстоящем матче. Об этом сообщила НСН.

Он уверен, что наши спортсмены без проблем победят. Матч состоится 11 ноября в 20:00 по Московскому времени.

«У Кипра нет мотивации. Что они могут преподнести? Если вначале не забьем, может какое-то время продержатся», — рассказал Мостовой.

После этого матча Россия встретится с Хорватией 14 ноября.