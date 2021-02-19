Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» признался коллегам в краже их бутс

Покинувший молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Равель Моррисон признался своим бывшим партнерам по команде Рио Фердинанду и Уэйну Руни, что воровал их бутсы из раздевалки, чтобы купить еды своей семье. Об этом он рассказал в подкасте Five на YouTube.

По словам Моррисона, за одну пару спортивной обуви он получал около 250 фунтов стерлингов. Денег от продажи двух пар хватало на покупку еды, чтобы накормить свою семью.

«У вас, ребята, было около 30 пар бутс. Я не хотел причинить вред, но когда я увидел, что вы получаете по 20−30 пар за один раз, я подумал, что это не будет большой проблемой, если я возьму по одной, чтобы купить еды», — рассказал Моррисон.

По его словам, сейчас он смотрит на свои действия по-другому, но тогда он не мог поступить иначе.

Равель Моррисон был самым перспективным молодым футболистом «Манчестер Юнайтед», но проблемы, которые он решал за пределами поля, не позволили сделать успешную карьеру. Уэйн Руни рассказал, что Моррисон показывал прекрасные результаты на тренировках, но после он погрузился в заботы и остановился в развитии.

После ухода из «Манчестер Юнайтед» Моррисон сыграл за 11 разных команд за девять лет. В прошлом месяце он разорвал контракт с клубом «Ден Хааг». Сейчас 28-летний футболист находится в статусе свободного агента.