Бывший футболист «Локомотива» Мариу поделился мнением о России

Он отметил, что наша страна его приятно удивила. Ему понравились люди, живущие в РФ.

«Я был удивлен. Русские — приветливые и очень внимательные люди. Самым сложным для меня был вопрос коммуникации», — признался спортсмен.

Футболист заметил, что в России мало людей говорят по-английски. По его мнению, Москва является «отличным городом». Он заключил, что ему понравился год, который он провел в нашей стране, информирует «Газета.ru».

В составе «железнодорожников» Мариу отыграл в 22 матчах, забив один мяч.

Ранее СМИ сообщили, что турецкий футбольный клуб «Фенербахче» договорился с московским «Локомотивом» об аренде нападающего Федора Смолова. Его переход может произойти в ближайшее время. «Фенербахче» арендует форварда на один сезон за один миллион евро с возможностью выкупа спортсмена за четыре миллиона евро. Уточняется, что Смолову выплатят гарантированный гонорар, размер которого составит 1,5 миллиона евро.