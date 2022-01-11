Бывший футболист «Локо» объяснил проблему Миранчука в «Аталанте»

Бывший хавбек московских «железнодорожников» Дмитрий Сенников обсудил с «РБ Спорт» игру Алексея Миранчука в матче «Удинезе» — «Аталанта».

«Когда Миранчук выходил на замену, он всегда играл ярко», — цитирует Сенникова «Газета.ru».

Он выразил надежду, что у футболиста продолжится эта тенденция. При этом Сенников допустил, что Миранчуку не хватает мастерства. По его словам, полузащитник слабее своих одноклубников и не выдерживает конкуренцию.

«Если бы он был сильнее своих партнеров по команде, Алексей точно бы играл», — добавил собеседник издания.