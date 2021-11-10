Бывший футболист Гаврилов раскритиковал сборную Кипра

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о невысоких ожиданиях от матча России с Кипром. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

По данным РИА ФАН, Гаврилов считает, что игра будет абсолютно не интересной. Сам он тоже ее смотреть не собирается.

«Я бы мог посмотреть, как наша сборная смотрелась бы на фоне Италии. Наши играют с каким-то мусором. Зачем мне смотреть то, что неинтересно», — считает Гаврилов.