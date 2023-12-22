22 декабря 2023, 13:47
Бывший футболист Булыкин поддержал решение РФС отказаться от перехода в Азию
Исполком Российского футбольного союза (РФС) отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Организация останется в европейской зоне. Ситуацию прокомментировал экс-футболист и политик Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.ru».
Он выразил согласие с позицией РФС. По словам эксперта, даже в Азии Россию могут забанить, однако вернуться в европейскую лигу уже не получится.
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Булыкин также отметил, что точное решение о судьбе организации будут принимать уже после завершения СВО, добавил «Взгляд».
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