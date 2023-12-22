Спорт 22 декабря 2023, 13:47 Бывший футболист Булыкин поддержал решение РФС отказаться от перехода в Азию

Читать 360tv в

Исполком Российского футбольного союза (РФС) отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Организация останется в европейской зоне. Ситуацию прокомментировал экс-футболист и политик Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.ru».

Он выразил согласие с позицией РФС. По словам эксперта, даже в Азии Россию могут забанить, однако вернуться в европейскую лигу уже не получится.

Реклама

Булыкин также отметил, что точное решение о судьбе организации будут принимать уже после завершения СВО, добавил «Взгляд».