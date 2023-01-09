09 января 2023, 22:14
Бывший футболист Альберто заявил, что тренер Моуринью возглавит сборную Бразилии
Главный тренер итальянского клуба «Рома» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии. Такой информацией поделился бывший игрок бразильской команды Карлос Альберто в эфире YouTube-канала Mundo GV. Об этом сообщило ИА НСН.
На данный момент Моуринью является одним из самых титулованных специалистов в истории на клубном уровне. Несмотря на это, ранее он не занимал пост руководителя национальной сборной.
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Ранее сборную Бразилии покинул тренер Тите. Мужчина подал в отставку после того, как команда проиграла Хорватии в ¼ Чемпионата мира в Катаре.
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