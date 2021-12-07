Бывший форвард «Спартака» Ари заявил, что хочет вернуться в Россию

Бразильский футболист Ари, бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива», заявил, что хочет вернуться в Россию. Об этом сообщило издание «РБ Спорт».

По словам Ари, его агент уже ведет переговоры с российскими клубами.

«Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных нет. Но разговоры ведет агент. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что все без конкретики. Я сказал агенту, что он полностью занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне. Планирую прилететь в январе в Россию. Уже разговаривал с женой, с семьей. Хотим прилететь», — сказал Ари.

В 2015 году Ари получил предложение от Фабио Капелло стать гражданином РФ и подал документы на получение российского гражданства, чтобы играть за сборную России. Однако процесс затянулся, и российский паспорт футболист получил лишь в 2018 году, пояснила «Газета.ru».