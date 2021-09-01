Бывший форвард сборной рассказал, как повлияет на матч с хорватами отсутствие Дзюбы и Модрича

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поговорил с «Газетой.ru» о предстоящем матче России с Хорватией. Он поделился мнением, как повлияет на игру отсутствие Артема Дзюбы в сборной России и Луки Мордвича со стороны Хорватии.

«Дзюба? Посмотрим. Мы же не знаем, не находимся внутри, мы не можем сказать, как это повлияет. Можем только посмотреть по результатам и уже в конце сказать. А так там есть такого же плана футболисты, которые должны помочь сборной России добиться нужного результата», — считает Булыкин.

Отсутствие же Луки Мордвича на поле, по его мнению, может пойти россиянам на пользу. Однако и в сборной Хорватии есть другие хорошие футболисты, которые «ждут этого шанса с горящими глазами».

Артем Дзюба не попал в заявку на отборочные матчи чемпионата-2022, а Лука Мордвич в данный момент восстанавливается после травмы.