21 июля 2023, 23:31
Бывший форвард «Реала» может присоединиться к «Спартаку»
Нападающий итальянской «Фиорентины» Лука Йович, который ранее выступал за мадридский «Реал», может стать игроком «Спартака». Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на Metaratings.
Агент спортсмена обратился в российскую команду с предложением заключить контракт. Футболист отметил, что готов к переезду в Россию и хотел бы проживать в Москве. «Спартак» также заинтересован в игроке. Поэтому вероятность перевода высока.
Футбол
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