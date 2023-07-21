Спорт 21 июля 2023, 23:31 Бывший форвард «Реала» может присоединиться к «Спартаку»

Читать 360tv в

Нападающий итальянской «Фиорентины» Лука Йович, который ранее выступал за мадридский «Реал», может стать игроком «Спартака». Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на Metaratings.

Агент спортсмена обратился в российскую команду с предложением заключить контракт. Футболист отметил, что готов к переезду в Россию и хотел бы проживать в Москве. «Спартак» также заинтересован в игроке. Поэтому вероятность перевода высока.