Бывший форвард «Питтсбурга» Песонен рассказал о различиях между финнами и русскими

Бывший форвард «Питтсбурга» и казанского клуба «Ак Барс», хоккеист Янне Песонен, дал интервью «Спорт-Экспресс». Он рассказал, какие, по его мнению, есть различия в менталитете финнов и русских.

«Финны немного более закрытые. Русские очень эмоциональные. Это можно услышать, когда человек говорит, ты можешь понять его эмоции во время разговора. Мне нравится, что люди так просто выражают свои эмоции во время обычной беседы. Также русские очень чтят традиции», — поделился спортсмен.

Песонен перешел в «Ак Барс» во время сезона 2009/2010 годов, в составе казанского клуба он выиграл Кубок Гагарина, отметила «Газета.ru».