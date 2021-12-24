Бывший директор «Спартака» Газизов подал миллионный иск к клубу с требованием компенсации

Проработавший в должности генерального директора футбольного клуба «Спартак» менее полугода Шамиль Газизов заявил, что владелец команды Леонид Федун обещал передать ему часть акций клуба при найме на работу. Об этом спортивный специалист заявил в беседе с «Матч ТВ».

Газизов пояснил, что получил от Федуна расписку, в которой указал о готовности передать долю в клубе.

«Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду.», — подчеркнул бывший гендиректор.

Леонид Федун заявил, что к исковому требованию приложен лист бумаги. Он подтвердил, что сам его написал. Но при этом он отметил, что там нет ни даты, ни времени.

«Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор. А то, о чем сейчас говорит Газизов, — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров» — привел цитату Федуна ТАСС.

Представляющая интересы «Спартака» юрист Татьяна Завьялова подтвердила, что клуб получил иск на 101 миллион рублей от Газизова. Она пояснила, что истец внес в свои требования дополнительные пени и штрафы за невыход команды в еврокубки. Юрист отметила, что в документе неверно указан сезон, там речь идет о периоде 2020/21.

«„Спартак“ не заключил с господином Газизовым никаких договорных отношений, опцион никогда подписан не был. Основанием к иску послужила некая бумага, написанная Федуном. Собственно, Леонид Арнольдович привлечен в качестве ответчика по этому иску», — пояснила Татьяна Завьялова.

Шамиль Газизов занял пост генерального директора «Спартака» в июле 2020 года. Но спустя пять месяцев его отправили в отставку. Руководство клуба объяснило это тем, что он не предложил стратегическое развитие клуба, с которым бы согласились акционеры.

Уволенный спортивный функционер подал иск с требованием выплатить ему выходное пособие почти на 300 миллионов рублей. Он отметил, что получил только треть суммы. Свои требования он обосновал дополнительным соглашением к трудовому договору. Суд первой инстанции встал на его сторону. Но это решение отменил Верховный суд Башкирии. Газизов заявил, что подаст кассационную жалобу на это решение.