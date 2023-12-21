Спорт 21 декабря 2023, 18:11 Бывший член комитета РФС Созин спрогнозировал возвращение союза в УЕФА и ФИФА

Читать 360tv в

Российский футбольный союз может вернуться в УЕФА и ФИФА в 2025–2026 годах. Такое предположение высказал бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, соответствующее предположение послужило причиной отказа организации вступать в Азиатскую конфедерацию. Эксперт считает, что европейская спортивная ассоциация вскоре снимет бан и позволит России участвовать в соревнованиях.