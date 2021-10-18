Бывший чемпион мира по боксу Цзю оценил победу Шлеменко на турнире по смешанным единоборствам EFC 42

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался о победе Александра Шлеменко над Артуром Гусейновым на турнире по смешанным единоборствам EFC 42. Он отметил, что одержать верх Шлеменко удалось благодаря тактическим решениям. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Рад за Сашу, он хорошо отработал и выиграл за счет правильной тактики. Бой может по-разному сложиться. Всегда надо создавать стратегию и быть готовым к тому, что все может поменяться. Выигрывает тот, кто может быстрее адаптироваться к ситуации и проявляет определенное мастерство», — заявил спортсмен.

Цзю отметил, что несмотря на довольно солидный для этого спорта возраст, Шлеменко имеет достаточно мотивации для того, чтобы участвовать и побеждать в соревнованиях.