Бывший боец UFC Смоляков вспомнил отца Нурмагомедова

«Мы с ним виделись в прошлом году в ресторане после январского турнира в Калининграде. Общительный, крайне умный человек, разбирающийся во многом до самых тонкостей, деталей», — рассказал он.

По его мнению, Абдулманапа, как профессионала, будет очень не хватать.

«Как будто мир опустел. Он мне не близкий родственник и не дальний. Но чувство, что не стало важного человека в жизни», — добавил Смоляков.

В конце апреля отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом «воспаление легких». В начале мая его перевели в одну из клиник Москвы. В июне появились сообщения об улучшении состояния Абдулманапа, тогда он вышел из комы. Однако последние дни мужчина находился в тяжелом состоянии.

Абдулманап скончался после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Ему было 57 лет. Отца спортсмена могут похоронить в ночь на 4 июля в селе Кировауле, где он жил.