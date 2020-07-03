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    03 июля 2020, 17:10

    Бывший боец UFC Смоляков вспомнил отца Нурмагомедова

    Алена Макаренко

    Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков вспомнил отца российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщил сайт телеканал «Звезда».

    «Мы с ним виделись в прошлом году в ресторане после январского турнира в Калининграде. Общительный, крайне умный человек, разбирающийся во многом до самых тонкостей, деталей», — рассказал он.

    По его мнению, Абдулманапа, как профессионала, будет очень не хватать.

    «Как будто мир опустел. Он мне не близкий родственник и не дальний. Но чувство, что не стало важного человека в жизни», — добавил Смоляков.

    В конце апреля отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом «воспаление легких». В начале мая его перевели в одну из клиник Москвы. В июне появились сообщения об улучшении состояния Абдулманапа, тогда он вышел из комы. Однако последние дни мужчина находился в тяжелом состоянии.

    Абдулманап скончался после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Ему было 57 лет. Отца спортсмена могут похоронить в ночь на 4 июля в селе Кировауле, где он жил.