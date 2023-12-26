Спорт 26 декабря 2023, 17:09 Бывший боец PFL Алексахин: Царукян может на равных конкурировать за звание первого претендента на титул UFC

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Бывший боец PFL Николай Алексахин в беседе с журналистами RT высказал мнение, что Арман Царукян может на равных конкурировать за звание первого претендента на титул UFC в легком весе.

«Арману всего 27 лет, он до сих пор развивается и даже не вышел на пик. <…> В целом, Царукян все делает правильно. Да, он бросает вызовы и тому же Исламу (Махачеву — ред.), и другим, но делает это обоснованно. В США такое ценится», — сообщил спортсмен.

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Алексахин добавил, что сейчас Царукян входит в тройку сильнейших легковесов UFC. По его мнению, он может спокойно составить конкуренцию Гэтжи, Оливейру, Майклу Чендлеру.