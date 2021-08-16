Бывший администратор «Спартака» сравнил сборные России и Украины

Экс-администратор ФК «Спартак» Александр Хаджи в разговоре с «Газетой.ru» сравнил сборные по футболу России и Украины. По его мнению, состав украинской сборной лучше, но определить, кто сильнее, могла бы только встреча на поле.

«По игрокам они интереснее наших. Однако только очная встреча показала бы, кто сильнее. <…> Две игры на Евро показали, как сильно мы отстаем по уровню от Европы. Но и Украина, несмотря на выход в четвертьфинал, тоже, считаю, потерялась. Уж очень сильная разница была между последним и остальными матчами», — сказал Хаджи.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4. По мнению Хаджи, это может быть связано с тем, что команда потеряла энтузиазм после травмы нападающего Артема Беседина — в матче с Швецией он повредил ногу и был вынужден покинуть поле.

«У нас в „Спартаке“ тоже был подобный момент. Играем с АЕКом в Греции, ведем 1:0 и вдруг на ровном месте Радченко ломает ногу. Сам. Треск на весь стадион. Наши скисли, и мы 1:2 проиграли», — поделился Хаджи.