Бывшему курьеру Асташову подарят квартиру за золото на Паралимпиаде

Победивший в индивидуальной гонке на Паралимпиаде в Токио российский велогонщик Михаил Асташов получит сертификат на покупку квартиры. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«В республиканском законе чемпионам Паралимпийских и Олимпийских игр предусмотрено выделение из республиканского бюджета сертификата на покупку квартиры от 70-80 квадратных метров, единовременной денежной премии в размере 1,5 миллиона рублей», — рассказал он РИА «Новости».

Кроме этого, спортсмен получит пожизненную выплату в размере 30 тысяч рублей в месяц. В Министерстве спорта Свердловской области рассказали агентству, что регион оплатил спортсмену участие в сборах и соревнованиях. В Бурятии Асташов является сотрудником Центра спортивной подготовки на полной ставке, где также получает зарплату. Ранее он рассказал, что устроился курьером не ради того, чтобы заработать популярность, а чтобы попробовать себя в чем-то новом.